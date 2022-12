Chainsaw Man sgancia la bomba nel finale: ecco chi è il personaggio apparso

Gli appassionati lo attendevano da anni, e infine è giunto: l'anime di Chainsaw Man ha fatto il suo esordio a ottobre, diventando uno degli anime che hanno chiuso questo 2022. Studio MAPPA aveva in programma 12 episodi per questa prima stagione, adesso tutti mandati in onda. Infatti, si è chiuso il primo ciclo con l'uscita di Chainsaw Man 1x12.

Lo scontro tra l'uomo motosega e l'uomo katana si è tenuto su un treno in corsa. Tra sangue, arti smembrati, civili uccisi e attacchi demoniaci, il protagonista di Chainsaw Man ha avuto finalmente la meglio, vendicandosi dello scontro precedente. Denji ora può tornare a una vita parzialmente normale, adesso che la minaccia è stata tolta di mezzo, anche se purtroppo ha dovuto dire addio a diversi compagni.

Il finale dell'episodio 12 però regala un breve scorcio anche su un'altra figura. In una delle scene finali, appare un personaggio con i capelli neri, avvolti dietro la testa, probabilmente una ragazza. Ma chi è questa ragazza che compare nel finale di Chainsaw Man 1x12? Se volete conoscere la risposta, leggete dal prossimo paragrafo, però tenendo in considerazione che si tratta di avvenimenti spoiler raccontati per ora soltanto nel manga.

La ragazza in questione è Reze, persona apparentemente normale che lavora in un bar e che incontrerà Denji fortuitamente in una cabina telefonica, invitandolo poi a prendere un caffè dove lavora lei. Denji e Reze intrecceranno un rapporto che sarà sicuramente al centro dei prossimi episodi. E a proposito, quando uscirà Chainsaw Man stagione 2? Di certo non presto, visti i tanti impegni di Studio MAPPA.