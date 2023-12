Chainsaw Man, il sogno di Denji si è trasformato in un incubo?

Sin dalle prime pagine di Chainsaw Man è chiaro come Tatsuki Fujimoto abbia voluto presentare una storia con un protagonista peculiare, lontano dai tipici eroi shonen, e desideroso di liberarsi dei debiti ereditati dal padre e raggiungere un sogno apparentemente semplice: avere una vita normale. Sappiamo, però, che non è andata come sperava.

Da ragazzo povero, costretto a vivere di commissioni per uccidere diavoli, Denji si è trasformato in uno dei diavoli più violenti grazie al sacrificio del piccolo Pochita, unico vero amico prima dell’inizio della sua nuova vita. Scoperta la sua natura, Makima della pubblica sicurezza pone Denji di fronte ad un bivio: scegliere di lavorare per loro o dichiararsi loro nemico e morire.

Inizia così il nuovo percorso di Denji, che lancia a tutti gli effetti la serie, e attraverso il quale, anni dopo, riuscirà ad avvicinarsi al suo sogno. Certo, affrontare mostri trasformandosi in un essere per metà umano e per metà motosega non rientra nella tipica definizione di “normale”, ma Denji sa adattarsi, almeno fino a quando Yoshida della pubblica sicurezza non gli impone di smetterla di trasformarsi, ricattandolo con la morte di Nayuta.

Dopo aver subito le pesanti perdite di Makima, Power e Aki, Denji è disposto a tutto pur di far stare al sicuro Nayuta, reincarnazione del Diavolo Controllo. È proprio in questo periodo che Denji sperimenta in prima persona la vita normale che tanto sognava, andando a scuola, uscendo con le ragazze, scherzando con i compagni di classe. Tuttavia, questa normalità lo annoia molto presto, come viene spiegato nel capitolo 141.

È chiaro, quindi, come Denji stesse vivendo il suo momento migliore proprio quando lavorava per la pubblica sicurezza, al fianco dei suoi amici, ormai persi, e sotto la guida di Makima, e il confronto tra la sua vita presente e il passato è reso ancora più evidente dal capitolo 136. Qui, infatti, Fujimoto mostra Denji al cinema, completamente da solo, come se l’autore volesse richiamare la sequenza vista nella prima stagione dell’anime, in cui, invece, il protagonista andava a vedere un film con Power, Aki e altri agenti della pubblica sicurezza.

Ormai, anche considerando gli altri eventi della seconda parte del manga, la vita di Denji si è trasformata in un incubo, e il motivo principale è la solitudine, affrontata solo grazie alla vicinanza con Asa Mitaka, nuova co-protagonista legata al Diavolo della Guerra. In conclusione, ecco perché Reze è il miglior personaggio di Chainsaw Man, e vi lasciamo ad una fanart di Yoru nell’anime.