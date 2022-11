Chainsaw Man sorpassa ONE PIECE: quella di Fujimoto è la serie più letta di MangaPlus

Prima o poi sarebbe dovuto accadere: ONE PIECE è stato battuto. Ad aver sottratto la corona e il titolo di serie più letta su MangaPlus è Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto. Il debutto della seconda parte dell'opera ha conquistato il pubblico.

Il manga di Tatsuki Fujimoto sta vivendo il suo periodo migliore. Con il debutto dell'adattamento animato sul palinsesto autunnale 2022 Chainsaw Man ha superato le 18 milioni di copie in circolazione. Ma non solo, l'Uomo Motosega festeggia un altro, grande record: ONE PIECE è stato detronizzato.

La classifica dei più letti di MangaPlus, il servizio di lettura digitale completamente gratuito offerto da Shueisha, vede Chainsaw Man occupare la prima posizione con 885 mila visualizzazioni. Sul podio dell'elenco, aggiornato al 3 novembre 2022, troviamo ONE PIECE in seconda posizione (773 mila visite) e il debuttante Naruto: Sasuke's Story, l'adattamento manga della novel su Sasuke. Il resto della classifica comprende, in rigoroso ordine di piazzamento:

My Hero Academia;

Jujutsu Kaisen;

Spy x Family;

Boruto: Naruto Next Generations;

Hunter x Hunter;

Black Clover;

Dandadan;

Kaiju No. 8;

Oshi no Ko;

Sakamoto Days;

Mashle: Magic and Muscle.

Grande assente, come possiamo notare, è Dragon Ball Super, che nella precedente classifica dei più letti di MangaPlus occupava il secondo posto alle spalle del solo ONE PIECE. Il motivo di questa debacle è tuttavia molto semplice. La serializzazione del manga di Toyotaro è ferma da ormai qualche mese. E voi, quali serie state seguendo su MangaPlus?