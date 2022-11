Chainsaw Man, spopolano sul web le sneakers custom di Pochita

Dopo soli quattro episodi, Chainsaw Man sta già ricevendo le lodi da critica e pubblico. La produzione di studio MAPPA si preannunciava di altissimo livello, ma in pochi si sarebbero aspettati i picchi incredibili toccati dalle animazioni, contorno perfetto alla splendida storia di Tatsuki Fujimoto.

Nel primo episodio di Chainsaw Man abbiamo potuto apprezzare, seppur per poco, Pochita, diavolo motosega miglior amico di Denji. Simile a un cagnolino, Pochita ha subito attirato le attenzioni degli spettatori che sono letteralmente impazziti per lui, come il fan che ha creato una zucca-Pochita per celebrare Halloween.

Non solo: KFC ha dedicato a Chainsaw Man il Pochita-pollo, dando la conferma di quanto il piccolo diavolo motosega sia stato apprezzato veramente da tutti. Proprio in queste ore stanno spopolando sul web delle sneakers custom di Pochita, che potete vedere in calce a questa notizia nel tweet di @NezukoSocial.

Le scarpe sono un classico modello alto di sneaker di colore arancione, nero e bianco. sulle parti laterali sono presenti le tavole di Tatsuki Fujimoto con protagonista Pochita, che poi ritroviamo in primo piano a colori. Essendo un modello di scarpe customizzato, non esistono canali ufficiali dove acquistarle.

Chissà se avremo modo di vedere nuovamente Pochita nei prossimi episodi di Chainsaw Man, visto che ha preso il posto del cuore di Denji. Il ragazzo sarà però rattristato dalla notizia che Pochita, oltre che nel suo cuore, sarà anche ai piedi di qualcun altro!