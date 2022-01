Da Chainsaw Man a Spy x Family, il 2022 sarà l'anno migliore per gli anime secondo i fan

Quando si tratta di anime, i fan sanno che non tutti gli anni sono uguali per quanto riguarda la produzione. La quantità rispetto alla qualità è diventata con il tempo una mentalità ponderante nell'industria, ma anche così, alcune stagioni qualitativamente interessanti hanno debuttato negli ultimi cinque anni.

Se alcuni possono preferire le serie della vecchia scuola anni '90, gli anime hanno comunque prosperato in grande stile in quest'ultimo decennio. E ora, i fan sono in fermento perché credono che il 2022 sarà uno dei migliori dell'industria.

Naturalmente, la prima cosa che i fan devono considerare è la schiera di nuove serie che debutteranno nel 2022. Una sfilza di titoli sequel colpirà i fan, ma altri nuovi come Chainsaw Man usciranno nel 2022 per la prima volta. Come si può immaginare, i fan sono ansiosi di vedere come le violente serie passeranno dalla carta allo schermo, e quello che abbiamo visto finora di Chainsaw Man è rassicurante.

Naturalmente, ci sono altre nuove serie in arrivo come Spy x Family o Blue Lock, ma il 2022 è caratterizzato anche da un sacco di grandi ritorni. Infatti, diverse serie hanno in programma di tornare nel 2022, e la prima di esse uscirà questo fine settimana: L'Attacco dei Giganti 4 - Parte 2. L'epica serie riporterà la quarta stagione in televisione tra pochi giorni, e questa première sarà la sua ultima. Vi lasciamo qui un piccolo recap de L'Attacco dei Giganti 4 per prepararvi alla seconda parte.

Con il proseguimento dell'anno, altre serie importanti faranno il loro ritorno. Vinland Saga, Mob Psycho 100, e Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean sono tutti nella lista. Anche My Hero Academia dovrebbe sfornare una nuova stagione quest'anno, e andrà in onda stagionalmente mentre altre serie come ONE PIECE continuano la loro solita programmazione.

E infine, Ichigo Kurosaki riporterà Bleach alla ribalta. L'anime ritorna con il suo Thousand-Year Blood War arc, quindi è meglio che i telespettatori si allaccino le cinture. Quest'anno sarà davvero entusiasmante per i fan di anime, vedrete.

Quanto siete eccitati per i nuovi anime in arrivo nel 2022? Quali serie saranno nella vostra watchlist quest'anno? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.