Chainsaw Man e Spy x Family vendono anche negli USA: la posizione in classifica

Chainsaw Man e Spy x Family sono entrambe due serie manga apprezzate in tutto il mondo per i loro temi originali. Anche se sono due storie sostanzialmente differenti, hanno molte cose in comune. Entrambe sono due opere di autori emergenti, edite dalla Shueisha e hanno ricevuto un adattamento anime di grande successo.

Alcune recenti indagini svolte negli Stati Uniti hanno rivelato che entrambi questi titoli hanno ottenuto un grande record di vendite in quel paese. Il nuovo elenco del New York Times presenta alcuni numeri eccezionali per l'industria dei manga.

#1: Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, volume 12

di volume 12 #6: SPY x FAMILY di Tatsuya Endō, volume 10

di volume 10 #9: Kaiju No. 8 di Naoya Matsumoto, volume 8

di volume 8 #11: Jujutsu Kaisen di Gege Akutami , volume 1

Dunque, a ricoprire la prima posizione in assoluto è Chainsaw Man con il suo dodicesimo volume. Un risultato davvero impressionante, considerando anche che questa classifica comprende tutti i "libri grafici" e anche numerosi titoli pensati per un pubblico di bambini. Chainsaw Man ha rilasciato l'ultimo volume dell'anno e ha raggiunto un impressionante record di vendite.

Nella classifica del New York Times nel mese di ottobre, My Hero Academia si era classificato al primo posto fra i manga assieme a Jujutsu Kaisen e Dragon Ball. Questa volta è Jujutsu Kaisen a tornare in classifica ma con il suo primo volume all'undicesima posizione.