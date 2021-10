Chainsaw Man e Squid Game in un crossover: manga e serie si incrociano in una fanart

Dopo aver letto il manga di Tatsuki Fujimoto, tutti sono in attesa dell'anime di Chainsaw Man prodotto da MAPPA. Lo studio collaborerà anche con Netflix per portare gli episodi con Denji e i diavoli in futuro, anche se per ora non è stata ancora confermata una data. Ultimamente però l'attenzione degli utenti si è spostata su un'altra serie.

Negli ultimi giorni si sta parlando molto in rete di Squid Game, serie coreana che ha conquistato molti spettatori dal nulla, colpendo per la propria trama. La popolarità dello show si è trasformato in viralità e quindi tutti i suoi elementi principali e più iconici vengono sfruttati per creare simpatici crossover.

Uno dei fan e illustratori che popolano la rete, Trashijordi, ha postato una fan art che unisce Chainsaw Man e Squid Game. Nell'immagine in basso si vede così Denji in tuta verde numerata, così come gli altri personaggi più importanti di Chainsaw Man - Aki, Power, Quanxi, Beam e altri - vestiti allo stesso modo, pronti per un'altra gara letale in mezzo a un mare di cadaveri sanguinanti. Al centro c'è Makima, la donna enigmatica dai capelli rossi che portò il protagonista con sé nelle primissime fasi della storia.

