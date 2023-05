Chainsaw Man: che fine ha fatto la Stagione 2? L'anime proseguirà forse con un film

Negli ultimi giorni sta tenendo il banco la questione Chainsaw Man. L'anime, pur essendo uno di quelli di maggior successo del 2022, è andato incontro a numerose critiche, legate in particolar modo allo stile grafico adottato.

Lo stesso CEO di MAPPA ha rivelato che Chainsaw Man non ha avuto lo stesso impatto di Jujutsu Kaisen sul pubblico e che l'edizione home video è stata un flop colossale, con vendite giudicate assolutamente insufficienti.

Le grosse polemiche rivolte nei confronti di Chainsaw Man hanno portato Studio MAPPA a rivedere i suoi piani. Al MAPPA Stage 2023 gli appassionati attendevano notizie sulla seconda stagione dell'anime, non ancora annunciata a distanza di diversi mesi dalla fine della prima. La manifestazione non ha però portato a novità concrete e secondo molti ciò è dovuto proprio al flop dell'home video. Per ribaltare i giudizi, Chainsaw Man 2 dovrebbe cambiare regia, adottando uno stile più classico.

Nelle ultime ore sono tuttavia arrivati degli importanti leak. Alcuni insider hanno infatti lanciato una possibile bomba: Chainsaw Man potrebbe proseguire con un lungometraggio animato. Al momento questa notizia non ha certezza alcuna, ma i tweet dei più esperti leaker del settore non lasciano spazio a dubbi. Se tale pellicola dovesse venire confermata, l'arco di Reze verrebbe dunque portato al cinema.