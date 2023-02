Chainsaw Man stagione 2: cosa ci sarà nei prossimi episodi? Le future saghe in arrivo

La stagione 1 di Chainsaw Man si è conclusa, secondo gli appassionati con tanti alti e bassi. Il lavoro di Studio MAPPA è stato criticato da una fetta di pubblico, mettendo in dubbio la realizzazione di una seconda stagione per la serie, scelta che tuttavia non sembra all'orizzonte. Quindi, i personaggi torneranno in maniera roboante in futuro.

La trama di Chainsaw Man è molto intensa e piena di azione, e lo diventerà ancora di più con i prossimi contenuti. Infatti, per ora, la serie presenta un mix di elementi horror e fantasy, creando un'esperienza unica per gli spettatori, che però si evolveranno ulteriormente nei prossimi archi narrativi. I personaggi sono molto ben sviluppati e l'intrigo è teso e avvincente, con tante sorprese che devono ancora arrivare e che porteranno tutto a maturazione. E detto questo, quindi, cosa verrà adattato in Chainsaw Man stagione 2?

La conclusione della prima stagione ha visto la conclusione dell'arco dei terroristi, con la sconfitta del Diavolo Katana. Eppure c'è già un nuovo personaggio all'orizzonte, presentato negli ultimi secondi. Supponiamo che Chainsaw Man stagione 2 sarà composta ancora una volta da 12 episodi: in questo caso, il primo arco narrativo vedrà il Diavolo Bomba protagonista; questo sarà seguito poi da un altro arco narrativo molto più corale e caotico, dove le cose diventano davvero pressanti, l'arco narrativo dei cacciatori di diavoli internazionali.

Questi due archi narrativi saranno al centro della prossima stagione. Naturalmente, se ci saranno più episodi, la situazione cambia: in quel caso, il prossimo ciclo di episodi concluderebbe tutta la prima parte del manga. Per ora però la data di uscita di Chainsaw Man stagione 2 sembra ancora lontana.