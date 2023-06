Chainsaw Man: nuova stagione o film in arrivo? Il ritorno dell'anime tra rumor e speranze

La prima stagione di Chainsaw Man prodotta dallo studio d’animazione MAPPA si è rivelata una grande sorpresa sia per i fan che per la critica. La parte iniziale della storia di Denji ha ricevuto ottimi voti, ma a distanza di mesi dalla sua conclusione manca ancora una conferma per la seconda stagione, e in rete iniziano a spuntare nuovi rumor.

Mentre l’anime continua ad accumulare successi, e cifre da record come la controparte cartacea pubblicata su Weekly Shonen Jump, la community inizia a preoccuparsi riguardo l’incredibile attesa per la conferma della produzione della nuova stagione dell’anime. Ad alimentare queste preoccupazioni ci sarebbero anche presunti insider che parlano di un film originale in produzione in concomitanza con la seconda stagione.

Considerando l’immensa popolarità raggiunta dai primi archi narrativi adattati dallo studio MAPPA, e la crescita costante di produzioni parallele di lungometraggi delle serie più seguite nel corso degli ultimi anni, il progetto di un film dedicato a Chainsaw Man appare possibile ma non quando le aspettative per una seconda stagione sono così elevate. I milioni di appassionati, infatti, chiedono a gran voce di vedere la trasposizione dell’arco narrativo del Diavolo Bomba, aspettandosi una qualità addirittura maggiore a quanto visto nella prima stagione.

E voi cosa ne pensate? Credete che MAPPA stia realmente producendo la seconda stagione e un film originale di Chainsaw Man?