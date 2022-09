Chainsaw Man: ecco le statue a grandezza naturale presentate all'anteprima dell'anime

L’11 ottobre 2022 verrà pubblicato il primo episodio di Chainsaw Man, produzione che ha già riscosso grande interesse sin dai primi fotogrammi mostrati nei trailer. Molti fortunati hanno già avuto la possibilità di vedere in anteprima i primi episodi dell’anime di MAPPA, ritrovandosi anche di fronte a statue a grandezza naturale dei protagonisti.

Il manga di Tatsuki Fujimoto è riuscito a scalare presto le classifiche delle serie più seguite, ricevendo anche un’ottima accoglienza in occidente. Aspettando di scoprire come incrementeranno le vendite in seguito alla pubblicazione dell’anime, evento estremamente frequente e probabile nel mondo dell’animazione e del fumetto giapponese, durante la speciale proiezione dei primi episodi sono state rivelate al pubblico delle statue a grandezza naturale dedicate al Diavolo Motosega, a Pochita, e a Power.

Non è ancora chiaro se tali prodotti arriveranno sul mercato, per essere acquistati dagli appassionati, o quali sia il loro prezzo, ma come potete vedere nelle immagini riportate nel post di @shonenleaks, presente in calce, la resa dei dettagli e la qualità generale, soprattutto del Diavolo Motosega, sono impressionanti. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.

In conclusione ricordiamo che è stata pubblicata anche la sinossi ufficiale dell’anime di Chainsaw Man, e vi lasciamo scoprire il numero di episodi da cui sarà composta la trasposizione di MAPPA.