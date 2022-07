Chainsaw Man: una statuetta di Denji trasformato al prezzo di 333 euro

Il mondo delle statuette e delle figure è sempre in fermento, anche per quei personaggi di manga che non sono ancora diventati anime. Chainsaw Man ad esempio è una di quelle opere che avrà a breve un adattamento animato ma che non ha ancora potuto contare su questa distribuzione per aumentare il proprio bacino d'utenza.

Eppure sta ricevendo sempre più statuette dedicate. Una delle ultime pubblicizzare è firmata Shibuya Scramble Figure, che ha annunciato il lancio di una statuetta di Denji in versione Chainsaw Man in scala 1:7. La statuetta in questione arriverà a luglio 2023 ed è possibile preordinarla. Alta 281 millimetri, sarà disponibile al costo di 46.200 yen in patria, equivalenti a circa 333 euro al cambio odierno.

Come si può intravedere nella foto, la statuetta di Chainsaw Man è molto splatter: il protagonista Denji è completamente trasformato, con la testa trasformata in motosega e due ulteriori lame rotanti che spuntano dalle braccia. Il sangue del cadavere in basso schizza ovunque mentre il protagonista si tiene in equilibrio su di lui, in cerca di un'altra preda da assaltare.

Al momento, l'anime di Chainsaw Man è uno dei più attesi del 2022 e manca davvero poco al suo debutto, con Studio MAPPA che sta lavorando duramente su questo progetto.