Chainsaw Man con lo stile di Berserk: tutto il gore nello scontro di questa fan art

Berserk è un manga violento e sanguinario, che è diventato l'icona del manga dark fantasy. Il lavoro di Miura resterà scolpito nelle memorie di tutti i lettori per decenni, nonostante la sua morte. Il suo stile è diventato infatti leggendario, con ogni tavola disegnata che rende riconoscibile il suo tratto. Come sarebbe applicato a Chainsaw Man?

Ci ha pensato il fan e disegnatore NesRamPor, conosciuto in arte anche come Rochaku, che sta pubblicando diversi disegni su Reddit nelle ultime settimane. Proprio lui aveva proposto L'Attacco dei Giganti disegnato da Kentaro Miura in una sua fan art, e adesso fa il bis realizzando lo scontro tra l'uomo motosega e il diavolo pipistrello di Chainsaw Man.

Lo scontro, che da poco è stato anche al centro di un episodio dell'anime di Studio MAPPA, riprende in parte quello disegnato da Tatsuki Fujimoto nel manga. Solo che, invece di mostrare una tavola con il protagonista visto di profilo, NesRamPor ha preparato la vivisezione frontale del povero diavolo pipistrello, regalando un Chainsaw Man sanguinario come in Berserk in quest'ode di sangue e brutalità, che emerge dal chiaroscuro utilizzato in questa fan art.

Cosa ne pensate del lavoro di NesRamPor? E vi sarebbe piaciuto vedere Kentaro Miura disegnare qualche tavola di Chainsaw Man?