Chainsaw Man farà la storia di Studio MAPPA: le parole dello staff dell'anime

Tra le serie anime più attese della prossima stagione del 2022, che chiuderà un anno ricco di novità e successi, quella su cui ricadono più speranze è Chainsaw Man. L'adattamento animato dell'opera di Tatsuki Fujimoto, è destinato a fare la storia dell'industria anime giapponese e dello studio d'animazione che lo ha prodotto.

Nel corso del panel di Chainsaw Man agi Anime Expo 2022, il CEO di Studio MAPPA, Manabu Otsuka, ha rilasciato una lunga intervista insieme ai colleghi Hiroshi Seko e Makoto Kimuta, rispettivamente sceneggiatore della serie e direttore esecutivo dello studio. In precedenza, Seko si era espresso sulle sfide legate a Chainsaw Man.

Nel talk, il trio si è espresso sul successo dell'opera in Giappone, un successo che sfiora quelli di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba e Attack on Titan. A differenza dei due suddetti, però, Chainsaw Man è differente, in quanto folle e divertente, qualcosa che i lettori cercano molto in questo periodo. L'opera è accattivante e attrae il pubblico.

Il segreto dietro questo successo, secondo Kimura, risiede nella concomitanza di argomenti che si intrinsecano tra loro. Chainsaw Man è violento, comico, ma anche commovente e spensierato. Questi, sono temi che tengono i lettori sul chi va la e che mantengono alta l'attenzione.

Il trio ha poi parlato della differenza generazionale con i colleghi più giovani, che utilizzano unicamente il lavoro digitale.

Infine, i tre hanno salutato i fan promettendo qualcosa di straordinario e lasciando una chicca finale. Presto, verrà annunciato qualcosa di importante, forse un nuovo trailer di Chainsaw Man. Il messaggio finale di Otsuka, è quello che ha maggiormente colpito i presenti. "MAPPA è al lavoro da undici anni. Ha lavorato su molti titoli in questi anni. Ma credo che Chainsaw Man diventerà un nuovo capitolo della nostra storia. Sarà qualcosa che segnerà un nuovo volto per la compagnia". Dunque, la storia dello studio verrà riscritta al momento dell'uscita della serie.