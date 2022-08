Chainsaw Man: studio MAPPA intende adattare anche la seconda parte

Le aspettative attorno all’anime di Chainsaw Man continuano a crescere. La diffusione del violento e spettacolare trailer dedicato all’avventura di Denji nel corso del Crunchyroll Expo 2022 ha piacevolmente sorpreso molti appassionati del manga, e ha dimostrato quanto lo staff dello studio MAPPA intendano rispettare l’opera originale di Fujimoto.

Già in diverse interviste passate alcune delle figure centrali della squadra dietro la trasposizione avevano dichiarato il loro intento nel voler rimanere del tutto fedeli al manga, evitando di applicare censure anche nelle sequenze più cruente. In attesa di scoprire il risultato finale con l’effettiva pubblicazione della serie, Manabu Otsuka, CEO di MAPPA è tornato a discutere della produzione prendendo parte al panel della serie tenuto al Crunchyroll Expo 2022.

Come specificato nel post di @comicbookanime riportato in fondo alla pagina, il team di MAPPA starebbe già voltando uno sguardo al futuro, in quanto, stando a quanto ammesso da Otsuka stesso, vorrebbero puntare ad adattare anche la seconda parte del manga, iniziata da poco col capitolo 98 disponibile sulla piattaforma MangaPlus.

Un obiettivo ambizioso, ma che dalla qualità della produzione, e dal probabile seguito che avrà, visto l’interesse della grande community, potrebbe diventare realtà. Intanto vi lasciamo ad uno straordinario cosplay di Chainsaw Man.