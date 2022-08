Chainsaw Man: Studio MAPPA realizza una nuova violenta illustrazione ufficiale

Le aspettative nei confronti di Chainsaw Man, l'adattamento televisivo del manga di Tatsuki Fujimoto, sono altissime dal momento che lo staff di Studio MAPPA (L'Attacco dei Giganti 4) ha alzato l'asticella con dei trailer promozionali che hanno fatto il giro del mondo.

Secondo il producer, Manabu Otsuka, Chainsaw Man sarà addirittura il miglior anime del 2022. Sempre lui, in un'intervista, aveva raccontato di voler trasporre l'intero portfolio di Tatsuki Fujimoto, parole che potrebbero trovare fondamento qualora l'anime di Chainsaw Man riscuotesse grande successo.

Ad ogni modo, le potenzialità per un nuovo fenomeno globale ci sono tutte dal momento che il manga omonimo è tra i più proliferi e seguiti dell'ultimo anno. Studio MAPPA, in vista della prima stagione, ha recentemente rilasciato una nuova immagine promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae Denji in uno sfondo rossastro come il sangue. L'illustrazione in questione arriva per la cover della popolare rivista nipponica Switch Magazine.

Non ci resta che attendere sempre meno al debutto dell'anime. Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che MAPPA intende adattare persino la parte 2 di Chainsaw Man a cui attualmente il sensei sta lavorando. E voi invece, cosa ne pensate di questa immagine promozionale, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.