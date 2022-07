Chainsaw Man, Studio MAPPA ha rivelato alcuni dettagli sulla produzione dell'anime

Come ben sappiamo, entro la fine del 2022 farà il suo debutto la prima stagione dell'anime di Chainsaw Man. Visto il successo dell'omonimo manga di Tatsuki Fujimoto, è lecito attendersi che i ragazzi di Studio MAPPA siano riusciti a produrre una serie di altissimo livello, condita da delle animazioni di prim'ordine.

Durante l'Anime EXPO 2022, tenutosi in questi giorni, Studio MAPPA ha chiarito alcuni punti in merito alla produzione di Chainsaw Man nell'ambito di un'intervista. Da quanto emerso, i ragazzi di MAPPA si erano interessati all'opera di Fujimoto sin dal suo debutto, chiedendo subito i diritti per adattarla all'editor Shueisha.

Diversamente da altri progetti, a occuparsi di Chainsaw Man è stato solo Studio MAPPA, senza bisogno di appoggi presso comitati di produzione esterni. Gli animatori, durante la produzione, hanno lavorato a stretto contatto con l'autore Tatsuki Fujimoto, al fine di dar vita a un'opera quanto più fedele possibile all'originale. Con il mangaka si è discussa addirittura la scelta dei doppiatori, pur di rendere giustizia a ogni singolo personaggio.

L'anime vuole adattare Chainsaw Man in maniera hardcore, mostrando le numerose scene crude del manga in maniera "dinamica e teatrale". Inoltre, Studio MAPPA ha dichiarato che non verrà censurato assolutamente nulla, e che prossime informazioni verranno svelate a breve, quando tutto il lavoro fatto dallo staff sarà pressoché perfetto.

Inutile dire che le attenzioni si sono poi spostate sui fan presenti all'evento, che alla richiesta di esultare per il proprio personaggio preferito hanno deciso di abbaiare per Makima, apprezzatissima waifu di Chainsaw Man. In chiusura, i ragazzi di Studio MAPPA hanno ringraziato Kensuke Ushio, compositore della colonna sonora dell'anime.

Siete pronti per l'esordio dell'anime di Chainsaw Man? Quali sono le vostre aspettative al riguardo?

