Chainsaw Man: Tatsuki Fujimoto smetterà di disegnare? La rivelazione a sorpresa

Tatsuki Fujimoto è uno degli autori più popolari e di successo degli ultimi anni, forte del successo dello shonen Chainsaw Man, di Fire Punch e degli one-shot Look Back e Goodbye, Eri. Presto, potremmo tuttavia non assistere più al suo talento artistico.

La brillante matita di Fujimoto è tra i candidati all'Eisner Awards 2023, ma forse la sua carriera da illustratore sarà molto più breve di quello che ci si aspetterebbe. Mentre i fan attendono l'uscita di un nuovo capitolo di Chainsaw Man, il mangaka ha infatti sorpreso la community con una dichiarazione clamorosa.

In una recente intervista pubblicata dalla casa editrice Shueisha Fujimoto ha rivelato il suo futuro, forse dopo la fine della serializzazione di Chainsaw Man. L'autore ha rivelato di voler intraprendere le orme di Aka Akasaka, che dopo aver terminato Kaguya-sama: Love Is War ha attaccato il pennello al chiodo per concentrarsi al 100% solo sulla scrittura. Oshi no Ko è infatti scritto da Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari.

Per Fujimoto, il bilanciamento tra storia e disegni è qualcosa di magico, ma occuparsi solo della sceneggiatura è molto più divertente. Realmente dopo la fine di Chainsaw Man Fujimoto si ritirerà come artista? Per l'industria sarebbe una perdita piuttosto triste.