Chainsaw Man diventa temporaneamente un anime grazie alla stupenda animazione di un fan

La brutalità di Tatsuki Fujimoto è conosciuta grazie all'opera Fire Punch. Pubblicata su Shonen Jump+, non ha mai avuto un anime e probabilmente non lo avrà mai per l'efferatezza di certi gesti e la delicatezza di alcuni temi. Con la sua seconda opera, Chainsaw Man, le cose potrebbero anche andare diversamente.

Infatti, nonostante la serie sia estremamente sanguinolenta e a volte non si trattenga dal mostrare certe scene a metà tra l'ironico e il brutale, Chainsaw Man è pubblicato su Weekly Shonen Jump. La rivista più famosa al mondo è un ricettacolo di storie da trasformare in anime e ben pochi titoli che hanno ottenuto un certo successo non sono stati adattati per la TV.

Un fan ha deciso comunque di anticipare i tempi utilizzando una tecnica d'animazione in motion graphics. La scena scelta è quella dove il demone motosega, ovvero il protagonista Denji, e il demone spada combattono su un treno. Questa è per gran parte originale rispetto al manga, nonostante l'ambientazione si rifaccia a una delle scene del volume 4.

In calce potete vedere il lavoro di ymsk_htbk postato su Twitter della durata di ben 42 secondi. Sicuramente dovremo aspettare parecchio per un anime dedicato a Chainsaw Man, ma questo può fungere da buon antipasto. Chissà se un giorno vedremo il sangue dei demoni schizzare sulle televisioni nipponiche e non con l'opera di Tatsuki Fujimoto.

Intanto, Weekly Shonen Jump potrebbe lanciare Jujutsu Kaisen nel mondo dell'animazione e creare così un altro successo.