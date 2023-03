Chainsaw Man: una teoria dei fan svela il significato di un'antica profezia nella serie

Nel corso degli ormai più di 120 capitoli di Chainsaw Man, l’autore, Tatsuki Fujimoto, ha dimostrato di avere un interesse molto particolare nei confronti di creature ed esseri sia mitologici che presentati in scritture religiose, prendendosi libertà creativa per inserirli nella serie, così come anche una nota profezia del francese Nostradamus.

Con la seconda parte della serie Fujimoto ha introdotto rapidamente uno dei diavoli più potenti, rendendolo inizialmente un deuteragonista. Per evitare di morire la giovane Asa Mitaka ha infatti stretto un patto con Yoru, Diavolo della Guerra, il cui unico obiettivo sembra vendicarsi dell’umiliante sconfitta ricevuta proprio da Denji in versione Chainsaw Man. I due però sembrano aver stretto un legame ormai, e nonostante Yoshida provi a proteggere il protagonista, la profezia pronunciata proprio da Hirofumi nel capitolo 122 preannuncia un pericolo capace di stravolgere l’equilibrio del mondo intero.

La profezia in questione è stata citata solo in parte, e partendo dall’analisi proposta da un utente su Reddit, che trovate in calce, potrebbe riferirsi all’ascesa del War Devil attraverso l’uso del nucleare. Infatti, Marte, dio della guerra per gli antichi romani, è facilmente accostabile a Yoru, che in una delle sue prime apparizioni afferma di voler ottenere la potenza delle armi nucleari. Il passo della profezia “dal cielo arriverà un grande Re del Terrore” potrebbe infine riferirsi proprio agli ordigni nucleari.

Cosa ne pensate di questa teoria? Avete altre proposte riguardo gli sviluppi della trama legati agli obiettivi di War Devil? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci vi lasciamo scoprire quanto sono alti i personaggi principali di Chainsaw Man.