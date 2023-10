Chainsaw Man, quali sono le teorie più gettonate dai fan? Eccone cinque!

Chainsaw Man è ormai diventato un classico del dark fantasy e uno dei titoli shonen più interessanti. L'opera, scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto, si è guadagnata un posto nel Dark Trio ed è uno dei manga preferiti dai lettori di tutto il mondo. Non c'è da stupirsi se alcuni fan hanno cercato di risolvere i misteri più grandi della serie.

Dopotutto, Chainsaw Man è essa stessa una serie misteriosa, ricca di intrighi e di colpi di scena. Gli ultimi capitoli di Chainsaw Man hanno mostrato come Denji venga ormai visto come il salvatore del suo paese, ricevendo addirittura un culto in suo onore.

Questi ultimi capitoli hanno visto alcuni ritorni importanti di personaggi dalla Parte 1 della serie. Proprio per questo alcuni lettori ipotizzano che anche il Diavolo Pistola è destinato a fare un suo ritorno nel manga. Essendo stato una delle minacce più grandi per Denji, si presuppone che potrebbe facilmente rigenerarsi e tornare più forte di prima.

Parlando di Diavoli, anche se Pochita ha un ruolo importante in tutta la vicenda, in realtà è più enigmatico di quanto sembri. Il fidato compagno di Denji che gli ha permesso di diventare il Chainsaw Man nasce dalla semplice paura delle motoseghe: per questo motivo non ci si spiega la sua innata forza. I fan ipotizzano che abbia qualcosa a che fare con il Diavolo Morte e, se fosse così, potremmo scoprirlo prima del previsto.

Il Diavolo Morte è uno dei diavoli più misteriosi dell'intera serie. Come componente dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, è anche fra i più forti dell'intera opera. Non si conosce la sua identità, ma secondo alcuni potrebbe essere proprio Yoshida Hirofumi, un personaggio altrettanto enigmatico nella serie. Molti hanno notato dei comportamenti strani, come se sapesse più di quanto dovrebbe.

Uno dei rapporti più enigmatici della serie è quello fra Asa e Yoru. Le due hanno una relazione che non è stata vista in mai nessun altro ibrido o diavolo dell'opera. E se Asa fosse sin dall'inizio il vero Diavolo della Guerra, invece che Yoru? Qualcuno se l'è domandato. Ciò che è certo è che il loro rapporto è piuttosto peculiare.

L'ultima teoria potrebbe essere la più positiva tra le cinque: la vita amorosa di Denji è sempre stata disastrosa. Dal suo primo bacio estremamente disgustoso con Himeno al suo primo appuntamento con Reze, in cui ha tentato di ucciderlo, fino alla prima sua infatuazione nei confronti della pericolosa Makima. Per questo motivo Denji rifiuta di trovare l'amore nella seconda parte della serie e proprio per questo potrebbe cominciare una relazione con Asa. Ovviamente, non ci sono garanzie: anche questa relazione, nel caso, potrebbe terminare nel peggiore dei modi!