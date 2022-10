Chainsaw Man: ecco la terza, psichedelica ending dell'adattamento anime

L'anime di Chainsaw Man ha rispettato le altissime aspettative della community con la trasmissione di un trittico di episodi da urlo che ci hanno permesso di conoscere la storia di Denji e come la sua vita è cambiata in seguito al suo decesso. L'opera del maestro Fujimoto è impreziosita dal lavoro di Studio MAPPA, che continua a stupire.

In Chainsaw Man 1x03 Denji affronta la sua prima vera battaglia dopo essere stato attirato in trappola da quella che doveva essere una sua compagna di squadra. Al termine della puntata, è andata in onda la terza ending dell'anime, "HAWATARI NIKU CENTI (2-hundred-million-centimeter-long blades)" dei MAXIMUM THE HORMONE.

La sigla di chiusura è stata immediatamente pubblicata in rete da Studio MAPPA in versione creditless. Questo tema è caratterizzato da un brano cantato in growl e velocizzato e da una clip che mostra numerose scene in sequenza caratterizzata da uno sfondo rosso sangue. La sezione centrale è invece profondamente contrastante, caratterizzata da un ritmo più lento e una rappresentazione sacra di Makima. Infine, un nuovo cambio presenta il trio di protagonisti in un ambiente più tranquillo.

La psichedelica e affascinante terza ending dell'anime sarà utilizzata come insert song. Vi ricordiamo che ognuno dei dodici episodi di Chainsaw Man presenterà una diversa ending e che i primi due episodi sono stati chiusi dai brani "Chainsaw Blood" di Vaundy e da "Time Left" di Zutomayo.