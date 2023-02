Chainsaw Man, To Your Eternity e The Ancient Magus Bride in italiano su Crunchyroll

Solamente poche ore fa vi avevamo riportato la notizia dell'arrivo dei doppiaggi in italiano di Vinland Saga 2 e Mob Psycho 100 su Crunchyroll, ma per questo mese la piattaforma ha deciso di fare le cose in grande. Crunchyroll triplica l'esperienza in italiano con l'arrivo di ben tre altre serie anime.

Crunchyroll ha messo il turbo per il mese di febbraio 2023. Dopo i suddetti e le prime tre stagioni di My Hero Academia, altre tre serie anime ricevono il supporto per la localizzazione italiana. La piattaforma streaming verrà invasa da diavoli, mutaforma e promesse spose.

Su Crunchyroll arriveranno Chainsaw Man, To Your Eternity e The Ancient Magus' Bride doppiati in italiano, ma per nessuna delle tre produzioni è stata resa nota una finestra di uscita. Nel corso delle prossime settimane arriveranno dunque aggiornamenti su questo trio di adattamenti.

Chainsaw Man è stato tra i migliori anime del 2022 e presto l'Uomo Motosega parlerà anche italiano per sbudellare i fan nostrani. To Your Eternity è invece l'emozionante anime che nel 2021 è entrato nei cuori degli appassionati con la storia dell'immortale e che sta attualmente proseguendo con la Stagione 2. Infine, la terza perla ad arrivare in questa nuova ondata è The Ancient Magus' Bride uscito nel 2017.

Lo studio di doppiaggio che si è occupato della localizzazione italiana di Chainsaw Man è Molok, con Max Di Benedetto alla direzione. Il cast include:

Denji: Mosè Singh

Makima: Benedetta Ponticelli

Power: Martina Felli

Aki: Alessandro Fattori

Pochita: Elisa Giorgio

Il doppiaggio di To Your Eternity è curato da Lylo Italy con la direzione di Renata Bertolas. Il cast include:

Fushi: Dario Sansalone

Osservatore: Patrizio Prata

Hayase: Deborah Morese

March: Veronica Cuscusa

Parona: Laura Cherubelli

Per quanto riguarda invece The Ancient Magus' Bride la localizzazione italiana è stata adottata dallo studio CDR Creative Dubbing Rome. Alla direzione del doppiaggio troviamo Riccardo Bambini, con il cast che include: