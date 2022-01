Chainsaw Man, torna Makima con i suoi cosplay: le foto di Tanya

Ormai tutti conoscono Makima, anche coloro che non hanno letto Chainsaw Man. Molti attendono infatti l'anime della serie, attualmente in programma per il 2022, per poter conoscere la storia di Denji. Il personaggio dai capelli rossi però è così magnetico e dallo sguardo enigmatico da destare attenzione in ogni caso.

Makima è in sostanza una delle protagoniste femminili dell'opera di Tatsuki Fujimoto. Fa la sua prima apparizione già dal primo capitolo del manga, mentre si intravede anche nel trailer dell'anime di Chainsaw Man divulgato da Studio MAPPA per qualche secondo, abbastanza per farcela apprezzare a colori e con la sua gestualità.

Per questo in rete esistono tanti cosplay di Makima da Chainsaw Man. Col manga che faceva faville anche senza adattamento, queste rappresentazioni si sono moltiplicate con l'annuncio del lavoro di Studio MAPPA, mentre il trailer ha fatto il resto. Anche Tanya Bayer ha proposto la sua versione del personaggio in maniera semplice ma decisa, con il classico abito da ufficio composto da camicia bianca e cravatta, mentre spiccano particolarmente i lunghi capelli rossi e lo sguardo illuminato da iridi arancioni. Una Makima sicuramente ipnotica come quella del manga.

Intanto tutti aspettano l'anime, con Chainsaw Man che potrebbe essere il miglior prodotto del 2022.