Chainsaw Man e il torneo più importante di uno shonen nell'ultimo episodio

Conclusa la prima fase dell'anime, Chainsaw Man sembrava aver portato tranquillità al gruppo di protagonisti, che si era anche consolidato grazie a un'uscita di gruppo in un izakaya. Tra baci vomitosi, serate passate in letti altrui e promesse di conquista, Denji però deve subito riaffacciarsi a una realtà che vuole ucciderlo o conquistarlo.

L'invasione del diavolo katana e dei suoi alleati ha portato alla morte di tantissimi agenti governativi a disposizione di Makima, tra cui Himeno. La donna non ha avuto chance contro i nuovi nemici e per questo Denji e gli altri hanno iniziato ad allenarsi e migliorarsi per poter riaffrontare i nemici. E così è successo negli ultimi episodi di Chainsaw Man, dove c'è stato il secondo scontro tra Denji e diavolo katana.

La vittoria finisce in mano al protagonista, che poi viene raggiunto da Aki. L'uomo, legato, deve così sorbirsi un importante sfida tra i due, un torneo tutto particolare di Chainsaw Man. Per infliggere dolore gratuito al nemico e fargliela pagare per la morte di Himeno, Denji e Aki lanciano un torneo di calci nei testicoli, dove il povero malcapitato è proprio il nemico appena catturato. Così, tra un urlo e l'altro, i due sorridono felici e contenti ricordando Himeno, che sicuramente starà sentendo le urla del diavolo katana. La vendetta si può dire sicuramente riuscita.

Adesso è finita la prima parte dell'anime di Chainsaw Man, ma non prima di presentare un altro personaggio negli ultimi secondi che sembra essere molto importante. Ma bisognerà attendere, dato che Chainsaw Man stagione 2 non arriverà presto a disposizione.