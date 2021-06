Chainsaw Man, trafugate in rete le prime immagini dell'anime

In attesa dell'atteso primo trailer ufficiale che verrà svelato nel corso dei MAPPA Stage 2021, manifestazione volta a festeggiare i dieci anni dell'iconico studio d'animazione, su Twitter sono state pubblicate delle immagini in anteprima della serie anime Chainsaw Man.

Sono ben nove, come potete vedere dal tweet in calce, le immagini trafugate di Chainsaw Man, probabilmente dei frame dell'imminente trailer che verrà mostrato durante i MAPPA Stage 2021. In questi screen vengono mostrati i volti dei protagonisti, oltre che il gigantesco Diavolo Lupo, intento a distruggere la città attraverso una spettacolare animazione.

Al momento, non è ancora chiaro se queste immagini siano ufficiali o meno, per cui non resta che attendere l'imminente rilascio del trailer ufficiale dello Studio MAPPA. Durante la conferenza, molto probabilmente verrà svelata anche la data di uscita dell'anime, attualmente prevista entro la fine del 2021.

Il manga di Tatsuki Fujimoto segue le vicende di Denji, un orfano senzatetto che vive in un mondo in cui le paure degli umani prendono vita sotto forma di Diavoli. Il ragazzo fa però amicizia con Pochita, il Diavolo Motosega, con cui si guadagna da vivere dando la caccia ad altri Diavoli per conto della Yakuza. Le cose, però, prendono una svolta inaspettata.

Ecco cosa dovremmo aspettarci dai MAPPA Stage 2021. Durante una particolare mostra d'arte potrebbero essere svelate nuove informazioni sul manga di Chainsaw Man.