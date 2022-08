Chainsaw Man, dopo il trailer arriva il commento dell'autore: le parole di Fujimoto

Dopo un'attesa durata un anno e mezzo, finalmente Tatsuki Fujimoto ha pubblicato a luglio il primo capitolo della seconda parte di Chainsaw Man. Il manga era estremamente atteso e questo ritorno è stato acclamato dal pubblico, come dimostrano le visite su MangaPlus e Shonen Jump+. Ma c'è anche un altro progetto che sarà ancora più roboante.

Sta infatti per arrivare l'anime di Chainsaw Man. Anche questo fu annunciato un anno e mezzo fa, in contemporanea con la chiusura della prima parte del manga su Weekly Shonen Jump. Dopo il primo trailer e qualche poster, è stato il momento di vedere il trailer di Chainsaw Man con le voci dei personaggi. Azione, tanto sangue, musiche che coinvolgono, adrenalina. Ci sono tante cose in questo video e dettagli che i fan dell'opera hanno sicuramente riconosciuto.

Ma come l'ha presa il mangaka Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man? È stato molto breve il commento dell'autore, che ha dichiarato: "Buono con tanto sangue". Un commento molto conciso ma che riassume perfettamente il trailer pubblicato da poche ore da Studio MAPPA sul proprio canale. Adesso non resta altro che attendere ottobre 2022 per poi sintonizzarsi sulle piattaforme di streaming e vedere quale sarà la resa finale di Chainsaw Man.