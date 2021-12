Chainsaw Man: un trailer conferma la data di uscita dell'anime e della parte 2 del manga

Erano diversi giorni che i numerosi fan del manga di Tatsuki Fujimoto discutevano della possibile data di uscita dell'anime di Chainsaw Man. Finalmente è arrivata la conferma che rivela quando saranno disponibili gli episodi dello show, insieme alla data di uscita della nuova parte dell'opera.

Chainsaw Man è stato uno dei manga che ha riscosso più successo negli ultimi anni. In molti aspettano con ansia di vedere in versione animata gli scontri di Denji e degli altri membri del reparto di cacciatori di diavoli della Pubblica Sicurezza, versione che sarà prodotta dallo studio Mappa. In calce alla notizia potete vedere un breve trailer, pubblicato durante la Jump Festa, in cui appaiono diverse vignette prese direttamente dalle pagine del manga di Tatsuki Fujimoto e che rivela ai numerosi appassionati che gli episodi di Chainsaw Man saranno pubblicati nel corso del 2022, la parte due del manga invece sarà disponibile a partire dalla prossima estate.

Ad occuparsi della regia dell'anime sarà Ryu Nakayama, già conosciuto per i suoi lavori in "Jujutsu Kaisen" e "Black Clover", mentre la sceneggiatura sarà opera di Hiroshi Seko. Non resta quindi che aspettare altre notizie riguardo la trasposizione animata della serie, nel frattempo vi lasciamo con questo cosplay dedicato a Makima di Chainsaw Man.