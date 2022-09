Chainsaw Man: il trailer invade Shibuya con nuove scene

Shinjuku e Shibuya sono due quartieri enormi che attirano tantissimo traffico. Dopotutto, molti uffici e parte della vita mondana di Tokyo avvengono proprio qui, con le stazioni dei due quartieri che attirano milioni di passeggeri al giorno. E per questo è uno dei posti migliori per inserire pubblicità, anche a tema anime Chainsaw Man.

Come accaduto per il volume 28 di My Hero Academia in passato, o con il crowdfunding di Rent-A-Girlfriend, anche l'anime di Chainsaw Man ha ottenuto il suo posto a Shibuya. La stazione del quartiere ha infatti visto alcune pareti dedicate al prossimo progetto di Studio MAPPA, in arrivo a ottobre. Shonenleaks ha pubblicato un video dove si vede chiaramente la situazione nella stazione.

In una lunghissima parete, è stato inserito il trailer di Chainsaw Man, uno dei video più recenti dedicati all'anime. Denji, Makima, Power e il logo della serie sono animati con dimensioni e scene ricreate diversamente rispetto a quanto abbiamo visto in passato, anche per adattarli alla situazione. Sicuramente una scelta molto scenica e che potrebbe attirare ben più di un curioso passante della stazione di Shibuya.

Chainsaw Man debutterà a ottobre 2022 con 12 episodi e sarà uno dei progetti più attesi dell'intero anno degli anime.