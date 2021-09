Chainsaw Man: tre cosplay di Makima tra abito classico, lingerie e sanguinario

Denji è un ragazzo sfortunato, in balia di aguzzini e mostri, con pochi desideri, principalmente collegati al condurre una vita normale. Il protagonista di Chainsaw Man trova questa possibilità in Makima, una donna dai capelli rossi che lo trova e lo trae in salvo da quella vita infima che stava conducendo fino a quel momento.

Soltanto che Denji si troverà in balia dell'organizzazione guidata da Makima, ai cui ordini deve sottostare per poter continuare questa nuova vita in parte normale in parte in balia dei diavoli nemici che vogliono mettere le mani sul vero potere del Chainsaw Man. Seppur con poche apparizioni inizialmente, Makima risulterà essere uno dei personaggi più importanti del manga di Tatsuki Fujimoto.

Ci sono state tante cosplayer che hanno proposto Makima nelle loro foto, riprendendo i tratti principali della donna affascinante e dai capelli rossi ma con un'aura enigmatica e oscura. La cosplayer italiana Shirokitsune ha deciso interpretare questo personaggio ma in più modi, creando così un triplo cosplay di Makima. I post in basso sono abbastanza interlocutori: abbiamo una Makima con abito dirigenziale nelle prime foto, ma poi si passa a una Makima insanguinata e in lingerie con qualche dettaglio spoiler di Chainsaw Man.

Quale delle tante versioni preferite? C'è anche chi ha proposto un cosplay del Chainsaw Man spiegando il funzionamento del costume.