Chainsaw Man, ora è ufficiale: il manga sta per entrare nella sua fase conclusiva

In concomitanza con la pubblicazione del capitolo 91 del manga, Weekly Shonen Jump ha confermato che Chainsaw Man ha raggiunto il climax e che il prossimo 9 novembre entrerà nella sua fase conclusiva. L'opera di Tatsuki Fujimoto potrebbe dunque concludersi a cavallo tra il 2020 e il 2021, ancora prima dell'annuncio ufficiale dell'adattamento anime.

La storia di Chainsaw Man ha preso una piega decisamente inaspettata nel corso dell'ultimo arco narrativo, con scene di grande violenza e colpi di scena continui. Il capitolo 91 sembra aver dato al protagonista un nuovo scopo, ma è ancora difficile prevedere quanti numeri potrebbero spararci dalla conclusione vera e propria.

Secondo alcune fonti ufficiose, Chainsaw Man dovrebbe aver recentemente superato le 4,2 milioni di copie stampate, con un incremento di circa un milione e mezzo dagli ultimi dati di tiratura condivisi da Shueisha lo scorso luglio. L'opera ha ricevuto diverse candidature come "Miglior manga dell'anno", conquistando persino il quarto posto ai Kono Manga ga Sugoi! 2020. L'adattamento anime non è ancora stato confermato, ma secondo alcune voci di corridoio sarebbe in fase di produzione da diversi mesi.

E voi cosa ne pensate? State leggendo Chainsaw Man? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'opera poi, non potete davvero perdervi questa meravigliosa scultura del protagonista realizzata intagliando un tronco d'albero.