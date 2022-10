Chainsaw Man: 'l'uomo motosega' è già spietato in questa figure da 850 euro

Chainsaw Man debutta oggi dopo un'attesa che si è fatta via via sempre più pesante con l'aumentare delle aspettative. Le ambizioni di questa prima stagione sono rafforzate anche dall'editor del manga che preannuncia per la serie la capacità di scrivere nuove pagine di storia.

Sicuramente Chainsaw Man è tra gli anime più attesi del 2022 insieme a Bleach, merito anche di Studio MAPPA che è riuscito a raccogliere molto entusiasmo grazie ai trailer e alle immagini rilasciate in rete. Parallelamente ai lavori dell'anime, il franchise si è arricchito di popolarità grazie agli sforzi di tante aziende, soprattutto quelle di modellini in scala.

A tal proposito, Zao Hua Studio ha voluto dedicare all'opera un primo modellino in scala originale da parte della compagnia, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Si tratta di una figure dalle dimensioni piuttosto importanti, basti pensare all'altezza di ben 62cm, che omaggia proprio il cosiddetto 'uomo motosega' di Chainsaw Man. La ricchezza dei dettagli, la mole di personaggi e le dimensioni fanno però lievitare il prezzo a ben 850 euro, di cui una parte da scalare al momento del preordine. La consegna si farà attendere invece un paio di mesi visto che è prevista intorno al secondo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace?