Chainsaw Man vince il Premio Harvey: è il terzo anno consecutivo

La Grande Mela sta ospitando il New York Comic-Con 2023 e fra annunci di nuove serie anime e incontri con gli autori manga, è arrivato il momento delle premiazioni. Mesi fa abbiamo scoperto quali opere avrebbero concorso per aggiudicarsi l'ambito premio Harvey come miglior manga e oggi abbiamo scoperto quale titolo ha vinto

Lo scorso anno Chainsaw Man ha vinto il premio Harvey per la seconda volta e quest'anno è stato nominato nuovamente per concorrere al riconoscimento. L'opera di Tatsuki Fujimoto è stata premiata per il terzo anno di seguito come Miglior Manga.

Quest'anno Chainsaw Man ha dovuto concorrere con Cat + Gamer di Wataru Nadatani, Goodbye, Eri di Tatsuki Fujimoto, Il viaggio di Shuna di Hayao Miyazaki e SPY x FAMILY di Tatsuya Endo. E' il secondo anno di nomination per Spy x Family, ma purtroppo non ha ricevuto alcun riconoscimento.

A differenza degli Eisner Awards e di altri premi nell'industria dei fumetti nordamericana, gli Harvey Awards sono nominati e selezionati dagli stessi professionisti del fumetto. La categoria come "miglior manga" è stata aggiunta solo nel 2018 e a vincere il primissimo premio è stata l'opera My Lesbian Experience with Lonenity di Kabi Nagata.

My Hero Academia di Kōhei Horikoshi ha vinto il premio nel 2019, mentre Atelier of Witch Hat di Kamome Shirahama si è aggiudicato l'Harvey nel 2020. Successivamente, è stato Chainsaw Man a vincere il noto riconoscimento per gli anni 2021, 2022 e adesso 2023. Chi dovrebbe concorrere secondo voi per il prossimo anno? Fatecelo sapere nei commenti!



Il noto manga segue il giovane Denji che, in un mondo in cui le paure umane diventano demoni potenti, per poter vivere ha venduto gran parte dei propri organi. L'unica sua vera ricchezza è il Diavolo Motosega, chiamato Pochita, diventato suo compagno fidato e che lo aiuta a sentirsi meno solo. Tuttavia, in un combattimento corpo a corpo il Diavolo Zombie, Denji perde la vita ma Pochita si sacrifica per lui: adesso il ragazzo è diventato un ibrido diavolo-uomo che verrà conosciuto come l'Uomo Motosega ed è assolutamente imbattibile!