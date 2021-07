Chainsaw Man: la vivace Power in quattro cosplay, qual è la migliore?

Power ha fatto subito breccia nel cuore dei fan di Chainsaw Man fin dalla sua prima comparsa. Energica, bugiarda, infantile, vivace e sempre divertente, è stata estremamente importante in tutte le fasi dell'opera. Ci vorrà un po' però prima di vederla in versione animata.

Mentre possiamo gustarci le prime scene con lei nel trailer di Chainsaw Man, la sua popolarità nelle ultime settimane è in continua ascesa. Se già aveva ottenuto tanti fan tra i lettori del manga, adesso che il video di presentazione dell'anime è stato pubblicato ne sono arrivati molti di più.

Ci sono ben quattro cosplayer che hanno provato a vestire i panni di Power e potete osservare i quattro post in basso, tratti dai loro account Instagram. Per iniziare c'è Makieraclea che col suo cosplay di Power ha voluto dedicarsi a una scena molto importante della storia. A seguire c'è una Shirogane-sama che già nei giorni scorsi aveva portato una Power in intimo insieme a un'altra cosplayer. La terza foto è invece di Kala, la cosplayer cinese che ha proposto una Power molto semplice in due foto. Infine, Power cambia abiti vestendosi da infermiera nel cosplay Guojiu Wine, prendendo spunto da una nota copertina del manga.

Vi hanno affascinato queste quattro versioni di Power?