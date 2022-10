Chainsaw Man: il primo volume della seconda parte in uno speciale trailer

I primi capitoli della seconda parte di Chainsaw Man stanno per arrivare in formato fisico nel primo tankobon dopo il ritorno. Per promuovere la ripresa della pubblicazione, Shueisha e Shonen Jump hanno realizzato un video promozionale, che riporta i lettori nell’inquietante atmosfera della serie, e di fronte alla novità principale: Asa Mitaka.

Presentata come una giovane studentessa liceale che fatica a stringere amicizia con i compagni, Asa verrà coinvolta in una serie di sfortunati eventi. Dall’uccisione per sbaglio di Bucky, il diavolo pollo affidato alla sua classe da un professore, fino all’aggressione da parte dei suoi compagni per averlo ucciso, i primi giorni del liceo si rivelano fatali per Asa.

Tuttavia, la ragazza accetta un patto con Yoru, il Demone della Guerra e torna in vita, uccidendo l’inquietante ammasso dei suoi compagni che poco prima le aveva tolto la vita. Una sequela di circostanze assurde ed estremamente violente, tutte contenute nel volume 12 come si nota nel preoccupante trailer riportato in cima alla pagina. Dopotutto, il Diavolo della Guerra sembra avere dei conti in sospeso col Diavolo Motosega, e i suoi poteri gli consentono di portare dalla sua parte chiunque, così da poter formare un esercito e consumare la sua vendetta.