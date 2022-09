Chainsaw Man: War Devil debutta sulla cover del volume 12

Il ritorno di Tatsuki Fujimoto con la seconda parte di Chainsaw Man ha sorpreso molto i lettori della serie per la totale assenza del protagonista Denji nei primi capitoli. In effetti l’autore ha introdotto il personaggio di Asa Mitaka, presentando vari aspetti della sua vita, come il legame piuttosto singolare con il Diavolo della Guerra.

Presentata come una ragazza sola, Asa tenta in ogni modo di fare amicizia, e i suoi comportamenti la portano, purtroppo, ad uccidere di fronte ai propri compagni, Bucky, un piccolo diavolo a forma di pollo senza testa, che un professore aveva affidato all’intera classe. Un incidente che la renderà vittima di maltrattamenti, fino a venire uccisa. Asa riuscirà a salvarsi solo grazie all’accordo offertole da Yoru, Diavolo della Guerra, che, come ha già anticipato Fujimoto nei nuovi capitoli, desidera costruire un esercito e vendicarsi del Diavolo Motosega.

Frequentando la stessa scuola Denji e Asa si sono già incontrati, e la rivelazione del ragazzo sulla sua doppia identità potrebbe presto portare i due a scontrarsi nelle rispettive forme di diavolo. Intanto però è stata diffusa l’immagine della cover del volume 12 di Chainsaw Man, che ritrae proprio Yuro, con i suoi inquietanti occhi rossi, colore di cui si macchia anche il cielo, e diversi edifici sullo sfondo.

Per concludere vi lasciamo all'ultimo trailer dell'anime di Chainsaw Man, in arrivo l'11 ottobre 2022 in Giappone.