Chainsaw Man: un web game gratuito celebra il nuovo traguardo del manga

L'anime di Chainsaw Man sembra vivere in un limbo, con Studio MAPPA che tarda ad annunciarne il futuro. Non è infatti ancora noto se Chainsaw Man proseguirà con una seconda stagione, con un film, o se addirittura in modo del tutto inaspettato la serie verrà cancellata viste le numerose critiche arrivate.

Ma se la produzione animata è incerta, il manga di Tatsuki Fujimoto naviga in acque dorate. Chainsaw Man ha appena festeggiato un nuovo record, ben 26 milioni di copie distribuite con solamente 15 volumetti pubblicati. Per celebrare questo importante traguardo, arriva una grossa novità.

È stato ufficialmente rilasciato un web game di Chainsaw Man, ossia un titolo giocabile gratuitamente attraverso il browser. Questo videogioco in grafica 2D pixel art ricrea una delle scene più epiche della seconda parte del manga, in cui Denji e Asa fuggono a bordo di una motocicletta trasformata in una motosega dalle fauci del Falling Devil. Questa scena non verrà adattata presto dall'anime, ma i lettori del manga saranno felici di poter vivere questa adrenalinica fuga assieme ai due eroi della serie di Fujimoto sensei. Nel frattempo, i fan attendono con ansia l'uscita del capitolo 138 di Chainsaw Man per proseguire un'avventura che sta mettendo in seria difficoltà Denji.