Chainsaw Man x Bleach: Diavoli o Hollow, quali sono i villain migliori?

Due delle serie più attese e seguite della fine del 2022 nel settore dell’animazione sono state Chainsaw Man e Bleach: Thousand Year Blood War. La storia di Denji è molto diversa da quella di Ichigo, ma i protagonisti hanno in comune il fatto di ritrovarsi contro Diavoli e Hollow. Ma qual è il tipo di nemico migliore dal punto di vista narrativo?

I Diavoli impersonificano le paure peggiori degli esseri umani, hanno tutti una forma unica e distintiva, alla quale, spesso, si legano una personalità e delle abilità adeguate. I diavoli di Chainsaw Man esistono perché l’umanità riconosce le proprie debolezze interiori, che rischiano di consumarla e farle provare terrore anche per cose astratte o immateriali. Tuttavia, come successo al protagonista, i diavoli possono risultare utili agli esseri umani, garantendo loro poteri e capacità stringendo un accordo.

D’altra parte in Bleach gli Hollow possono essere descritti come gli spiriti dei morti che non riescono a raggiungere il riposo eterno. Rappresentano quindi un attaccamento negativo alle loro precedenti vite mortali, dalle quali non riescono ad allontanarsi. Quando le loro catene si rompono, gli Hollow mutano, ottenendo anche delle nuove abilità. Come i Diavoli gli Hollow possono variare in forme e capacità, e la maggior parte sembra comportarsi come degli animali feroci, senza il minimo senno.

A definire meglio gli Hollow è proprio il loro nome. Il vuoto li caratterizza, e sono alla costante ricerca di anime con cui sfamarsi. Quando uno Shinigami riesce a purificare un Hollow questo è destinato a vagare alla ricerca di uno scopo nel Hueco Mundo. A rendere ancora più triste la storia degli Hollow è il fatto che non riescono a riconoscere persone che conoscevano quando erano in vita, essendo quindi privati anche della memoria.

In definitiva, i Diavoli e gli Hollows sono due tipi di mostri molto affascinanti da studiare, e se in gran parte sembrano creati solo per scene d’azione, alcuni portano in scena tematiche serie e profonde, che si inseriscono sia nella narrazione di Kubo che in quella di Fujimoto in maniera adeguata, con forzature presenti ma non persistenti. Qual è il vostro parere a riguardo? Secondo voi quali sono i migliori antagonisti a livello di trama tra Hollow e Diavoli? Ditecelo nei commenti.

Per finire vi lasciamo alle figure di FREEing dedicate a Power e Makima vestite da conigliette, e alla nostra recensione dell'anime targato MAPPA.