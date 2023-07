Chainsaw Man x Uniqlo: scopri la nuova collezione d'abbigliamento

Dopo il successo mondiale di Chainsaw Man, il franchise è pronto a lanciare una nuova linea d'abbigliamento in collaborazione con il noto brand giapponese Uniqlo. L'acquisto della nuova collezione sarà disponibile in tutto il mondo nei negozi del marchio e sul loro sito web.

La serie è stata così acclamata da ricevere uno spettacolo teatrale, ma adesso la nuova collezione di moda firmata Uniqlo è la più attesa del momento e sarà finalmente aperta ai fan di tutto il mondo.

A caratterizzare questi capi sarà la presenza delle grafiche inedite di Kosuke Kawamura, direttore creativo di UNIQLO, pensate esattamente per questa fantastica collezione.

L'uscita è prevista dal 24 agosto in tutto il mondo, sia nei negozi che online, e prevede camicie, tute, felpe e accessori. Inoltre, per coloro che acquisteranno dal sito web, per ogni ordine verrà incluso in omaggio un adesivo originale di Chainsaw Man x Kosuke Kawamura fino a esaurimento scorte.

A proposito di questa collaborazione, Uniqlo ha lasciato un commento audace a riguardo: "Chainsaw Man è una serie anime prodotta da MAPPA. La storia segue un giovane Devil Hunter di nome Denji che stipula un contratto con Chainsaw Devil e si reincarna in "Chainsaw Man". L'anime ha ricevuto molta attenzione e commenti positivi fin dalla sua uscita. Questa volta abbiamo collaborato con l'artista di collage Kosuke Kawamura per ricreare il mondo della serie in modo audace e meticoloso. Godetevi questa collezione speciale che dà vita al mondo di Chainsaw Man".

A questo link è possibile vedere l'intera collezione di abiti. I prezzi, come per l'intero brand di Uniqlo, sono estremamente accessibili e si aggirano tutti tra i 25$ (circa 27 euro).