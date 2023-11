Chainsaw Man, Yoshida è in una pessima situazione? Ecco il cliffhanger

Chainsaw Man è tornato anche questa settimana con il capitolo 148. Le cose si stanno mettendo male per Yoshida, lo Sword Devil e fondatore della "Chiesa dell'Uomo Motosega", ma cosa sta succedendo? Attenzione, proseguendo nella lettura troverete gli spoiler del capitolo 148 del manga di Tatsuki Fujimoto.

Com'è stato preannunciato nei precedenti capitoli di Chainsaw Man il Death Devil sta per arrivare. Il "Diavolo Morte", sebbene i lettori non lo abbiano mai conosciuto prima d'ora, per i fan è senza dubbio il più forte dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Dal momento che i diavoli acquisiscono i loro poteri attraverso la paura umana, è comprensibile che Morte sia un nemico molto potente per i nostri protagonisti.

Per riuscire a sconfiggere questo demone, Famine sta lavorando duramente affinché Yoru e Denji possano diventare sempre più forti. Stimolando le paure dei cittadini del loro mondo verso la guerra e le motoseghe, questi due ibridi uomo-diavolo potranno diventare sempre più potenti e il Death Devil potrebbe finalmente essere sconfitto.



Il manga ha poi rapidamente spostato l'attenzione su altri due personaggi. Nel capitolo 146 di Chainsaw Man Asa stava quasi per morire per mano di Yoshida, ma la situazione si è completamente ribaltata dopo l'intervento del Diavolo Guerra.

Yoru, alias il "War Devil", è riuscita a potenziarsi grazie al piano di Fame. Per cui, Yoru e Asa adesso possono creare un proprio arsenale, creandolo dal nulla, semplicemente trovandosi di fianco ad una spada o a qualsiasi arma. A causa di queste nuove abilità Yoshida non è riuscito a sconfiggerle e anzi, il cliffhanger finale anticipa che potrebbe trovarsi in seri guai adesso...