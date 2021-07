Chainsaw Maw: l'ipnotica Makima in un cosplay della russa MK Ays

È passato diverso tempo dalla conclusione di Chainsaw Man su Weekly Shonen Jump. Il manga horror di Tatsuki Fujimoto ha ottenuto consensi dal pubblico grazie alla sua atipicità. Questo è bastato per ottenere vendite importanti in Giappone, ma con l'anime in arrivo l'hype per il progetto è aumentato a dismisura.

Durante il MAPPA Fest tenutosi a fine giugno, lo studio ha rivelato il primo trailer dell'anime di Chainsaw Man che ha presentato anche a chi non ha letto il manga i personaggi fondamentali dell'opera di Tatsuki Fujimoto. Tra questi c'è anche Makima, la donna con i capelli rossi e a capo di una delle divisioni di un'agenzia governativa che conquista Denji fin dal primo sguardo. La donna già dal trailer si è mostrata enigmatica e ipnotica, e queste caratteristiche sono state riprese anche dalla cosplayer russa MK. Ays, che vi abbiamo portato molte volte sulle nostre pagine come accaduto di recente con il cosplay di Kocho Shinobu.

Il cosplay di Makima creato dalla modella russa si limita a mostrarci dei primi piani concentrandosi principalmente sui dettagli dei capelli e degli occhi, ma imitando anche lo sguardo distaccato e indifferente della donna di Chainsaw Man. Si intravede poi in parte la divisa governativa composta da una semplice camicia bianca e una cravatta nera. Makima è riuscita a conquistare anche voi con le foto disponibili in basso?