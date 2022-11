Chaisaw Man: la polizia in Giappone a caccia di un uomo che invita a guardare l'anime

Chainsaw Man è l'anime del momento, un vero e proprio fenomeno del web che sta facendo parlare di sé grazie a tantissime iniziative. Anche se la serie animata ha contribuito alla popolarità del gioiellino di Tatsuki Fujimoto, purtroppo non stanno mancando spiacevoli episodi.

Chainsaw Man si sta arricchendo di incredibili iniziative, alcune delle quali legate al merchandising come questi guanti di Diavolo a tema. Ma a proposito dell'adattamento animato, avete già dato un'occhiata all'ultima intervista a MAPPA, lo studio incaricato del progetto televisivo?

Ad ogni modo, nelle ultime settimane si è sentito molto parlare della serie, sia nel bene che nel male visto che non sono mancati un paio di episodi disdicevoli. La polizia della prefettura di Aichi, ad esempio, avrebbe diramato un bollettino lo scorso 16 novembre, attorno alle 16:15, per informare la cittadinanza di un uomo che, a bordo della sua auto ed insieme ad altri 3 individui, girava attorno alle scuole per urlare ai ragazzi e alle ragazze di ritorno a casa "ma tu lo conosci Chainsaw Man?!"

In molti forum la notizia è stata accolta in parte con divertimento e in parte con sdegno vista l'età degli studenti, ma non si può fare a meno di notare come Chainsaw Man continui a far discutere quotidianamente.