I character design di Dragon Ball Super: Super Hero, svelati Bulma e Dende

Nel 2022 tornerà Dragon Ball con un nuovo lungometraggio. Animato in 3DCG, il primo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero ci ha mostrato i personaggi principali della storia, ovvero Goku e Piccolo, che saranno accompagnati da Pan e da altre figure completamente inedite nel mondo di Akira Toriyama.

C'è il ritorno del Red Ribbon in Dragon Ball Super: Super Hero, ma non solo. Durante il NYCC sono stati svelati anche i character design di alcuni personaggi e tra questi ci sono anche Bulma e Dende. La pagina Twitter Dragon Ball Hype ha raccolto le due immagini su questi personaggi, che potete osservare in basso.

Nella prima abbiamo Dende, ripreso in tre pose: il dio della Terra ormai si è stabilizzato in questa versione adulta e con una divisa classica. Immancabile poi Bulma, la protagonista femminile di Dragon Ball e presente in ogni sua produzione. Anche stavolta, la moglie di Vegeta si presenta con abiti completamente nuovi, come mostrato dall'immagine. Nelle quattro pose disponibili la vediamo indossare una tuta giallastra con il logo della Capsule Corporation, mentre la sua acconciatura si è stabilizzata ed è simile a quella vista in Dragon Ball Super.

Cosa ne pensate del loro ritorno in Dragon Ball Super: Super Hero? Per ora non si sa quale ruolo i due andranno a coprire o se faranno una semplice comparsa.