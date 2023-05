Il character design di Naruto adulto è un copia e incolla di Obito? La scoperta dei fan

Con l'anime e il manga di Boruto attualmente in pausa i fan hanno avuto modo di riflettere e di fare una scoperta scioccante. Il character design di Naruto da adulto è un copia incolla di quello di Obito Uchiha.

Tra non molto il manga di Naruto tornerà con uno spin-off su Minato, padre del protagonista e Quarto Hokage. In questa nuova serie di Masashi Kishimoto tornerà forse anche uno dei personaggi più tristi e centrali dell'opera, Obito Uchiha.

Obito è, al fianco di Kakashi e Rin, uno dei tre allievi del Team 7 guidato da Minato Namikaze. Obito era un ragazzino solare che aveva il sogno di diventare Hokage, il primo Uchiha a riuscirci. La vita, però, non è stata clemente con lui. Dopo essersi "sacrificato" per salvare i suoi compagni di squadra, Obito è stato coinvolto in un piano malvagio ben più grande di lui che lo ha portato ad assistere alla morte dell'amica e amata Rin. Travolto dall'odio, Obito ha cercato di creare un mondo perfetto con l'Occhio Lunare, salvo essere salvato all'ultimo da Naruto.

Proprio con Naruto, i fan hanno notato una incredibile somiglianza. L'Obito adulto visto durante la guerra di Naruto Shippuden sarebbe identico al Naruto adulto di Boruto se non fosse per il colore degli occhi e dei capelli differenti.

Questa somiglianza non dovrebbe sorprendere, e anzi non si può nemmeno parlare di riciclo. Non è un segreto che Naruto abbia fatto da contraltare a Obito, con il quale condivideva la stessa personalità e lo stesso sogno. Anche da bambini, i due personaggi creati da Masashi Kishimoto sono praticamente identici.