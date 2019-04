Il Character Designer dell'anime di Bleach disegna vari personaggi DC!

Nonostante l'anime di Bleach sia ormai fermo da diversi anni, lo staff dietro la serie non è mai rimasto con le mani in tasca, continuando a omaggiare l'opera con crossover e altri lavori. Masashi Kudo, character designer dell'anime tratto dall'opera di Tite Kubo, è tra gli esponenti più attivi della produzione dietro la serie animata.

Solo poco tempo fa, Kudo aveva partecipato al Middle East Film & Comic Con, evento che si è tenuto al Dubai World Trade Center, omaggiando Bleach con un'illustrazione, dedicandola al protagonista Ichigo Kurosaki. Il deisgner non ha mai dimenticato l'opera che lo ha reso celebre nel panorama dell'animazione nipponica, acquisendo dall'allora ruolo presso lo Studio Pierrot, incarichi via via sempre più importanti.

È fondamentale aggiungere quanto sia attivo nel proprio profilo Twitter, dove aggiorna costantemente la pagina con nuovi disegni. Masashi Kudo, infatti, è risaputo essere un grande appassionato dell'universo DC Comics, con tutti i personaggi che la rappresentano. Nell'ultimo incredibile post, che potete ammirare in calce a questo articolo, ha pubblicato diverse immagini che rappresentano i famosi eroi della casa editrice americana, tra cui Batman e Superman, ma anche antagonisti del calibro di Joker.

Come potete notare voi stessi, l'illustratore giapponese non si nasconde dietro la sua passione verso i Fumetti statunitensi, non escludendo l'universo Marvel con omaggi a Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Masashi Kudo è senza ombra di dubbio tra le personalità più importanti tra quelle che hanno lavorato all'anime di Bleach, ed è apprezzabile l'assiduo lavoro che continua a svolgere, segno di un uomo che non ha mai dimenticato ciò che lo ha reso famoso in tutto il mondo.