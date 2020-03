Il character designer di Boruto festeggia il compleanno del ninja con un simpatico sketch

Mentre la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations sembra essere, finalmente, entrata nel vivo della saga dei Banditi Mujina, un professionista del settore, Tetsuya Nishio, character designer sia di Boruto che anche dell'originale Naruto, ha voluto augurare buon compleanno al figlio dell'Hokage con un'illustrazione speciale.

Come potete osservare nel post in fondo alla pagina, condiviso su Twitter dalla pagina @NARUTOtoBORUTO, il celebre animatore Nishio ha voluto festeggiare Boruto, che ha compiuto gli anni il 27 marzo, e Sarada Uchiha, figlia di Sakura e Sasuke, il cui compleanno ricorre il 31 marzo.

Le risposte dei fan al post hanno mostrato quanto in realtà i personaggi principali della serie siano molto apprezzati dalla community, e se la trasposizione anime ha dovuto affrontare degli alti e bassi, riconducibili ad alcune puntate in particolare, la scelta di riproporre gli eventi narrati nel manga in una nuova veste potrebbe convincere molti altri spettatori.

La sinossi del prossimo episodio ha fatto infatti crescere le aspettative dei fan non solo nel vedere come lo studio di animazione ricreerà quanto letto sulle pagine del manga di Mikio Ikemoto, magari inserendo scene inedite, ma anche come si evolverà la storia, visto che il team 7 è sempre più vicino allo scontro diretto con i Banditi Mujina.