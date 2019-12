Il character designer di Dragon Ball Super rivela com'è cambiato il suo stile

L'ingaggio di Naohiro Shintani nell'ultimo film legato al franchise di Dragon Ball Super non ha fatto molto piacere a Tadayoshi Yamamuro, storico character designer dell'anime. La scelta di TOEI Animation di escluderlo dal progetto cinematografico di DB Super: Broly, infatti, fece parte del programma di rinnovamento del brand.

Quasi come una sorta di rivoluzione interna alla compagnia, i progetti più importanti del colosso nipponico sono stati "svecchiati" nell'ultimo anno. Sorte che è toccata persino a ONE PIECE che, dopo i lavori su Stampede, ha quasi interamente mutato il team, rinnovando il tratto visivo e la componente artistica della serie.

In tutto questo percorso, lo stile distintivo di Yamamuro perse il suo appealing e il suo ruolo come modello di riferimento del franchise di Akira Toriyama. Nonostante la scelta di TOEI Animation, è evidente come lo storico character designer della saga ha affrontato nel corso degli anni un lungo processo di crescita come artista.

In occasione di un'intervista concessa ad AnimeLand, il designer ha rivelato che inizialmente il suo obiettivo era restare il più fedele possibile al tratto di Toriyama sensei, ma quando quest'ultimo iniziò ad evolversi come artista fu costretto a intraprendere un percorso analogo, iniziando a servirsi dell'apporto di strumenti e filtri diversi. Il risultato culminò nella produzione di Dragon Ball Super, ove lo stile raggiunse una via di mezzo tra il "vecchio e il nuovo". Con il senno di poi, l'uscita di Dragon Ball Super: Broly rivelò nero su bianco come i fan non aspettavano altro che un cambio di stile più marcato e incisivo, una novità da lungo tempo assente nel franchise.

Ad ogni modo, pare proprio che il prossimo progetto di Dragon Ball Super sia tra le mani di Naohiro Shintani, merito del grande successo riscosso dal suo incredibile stile artistico. E voi, invece, quale tratto preferite per l'anime? Lo spazio dedicato ai commenti è a vostra completa disposizione.