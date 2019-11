Il character designer di My Hero Academia omaggia ONE PIECE con un'epica illustrazione

ONE PIECE non è un'ispirazione solo per gli appassionati, ma anche per i grandi artisti che, da anni, dedicano il proprio talento all'industria dell'animazione. Tra le personalità più importanti del settore vi è un certo Yoshihiko Umakoshi, il mitico character designer di My Hero Academia.

Umakoshi è una delle figure più ricercate nel panorama dell'animazione nipponica, grazie alle sue abilità straordinarie e per l'amore che dedica ai riguardi di un settore che stenta ancora a reggersi sulle proprie gambe. Il suo talento è indiscutibile, soprattutto come direttore generale delle animazioni a cui ha prestato un onorato servizio alle prime due stagioni dell'adattamento televisivo dell'opera di Kohei Horikoshi.

Recentemente, il designer ne ha approfittato per dedicare un'illustrazione a ONE PIECE, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, per omaggiare le vendite del manga che hanno nuovamente superato Demon Slayer nel 2019. Il suo inconfondibile stile, misto a un tratto iconico che sottolinea con riguardo i contorni, ha reso la rappresentazione grafica uno strepitoso poster a tema. Ma a proposito del capolavoro di Oda sensei, avete già recuperato gli spoiler del capitolo 963 di ONE PIECE?

E voi, invece, cosa ne pensate dell'incredibile illustrazione di Yoshihiko Umakoshi? Diteci la vostra opinione, come sempre, nell'apposito spazio riservato qua sotto, ma non prima di aver recuperato la nostra Recensione del volume 92 di ONE PIECE edito da Star Comics.