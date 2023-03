Un Charizard molto particolare è in arrivo nel GCC Pokémon: sarà di tipo buio?

La scorsa settimana, alcuni marchi registrati hanno fatto luce sulle prossime espansioni del TCG Pokémon, o quantomeno della sua controparte giapponese. Tra questi set ve ne era uno decisamente misterioso, intitolato "Ruler of The Black Flame" (magari "Signore della fiamma oscura" in italiano?). Un rumor, ora, cerca di spiegarci di cosa si tratta.

Stando a quanto riportano i colleghi di PokéGuardian, che citano una fonte interna alla testata e ritenuta affidabile, Ruler of The Black Flame sarà un set basato su Charizard, questa volta però non in versione "normale", ma in versione teracristallizzata con un tipo diverso da quello di base. Tutti conosciamo i meccanismi della teracristallizzazione nei videogiochi Pokémon, ma finora questi ultimi non sono stati replicati nel TCG (e non sembra lo saranno nemmeno nel set base di Pokémon Scarlatto e Violetto, in uscita il 31 marzo).

Dunque, proprio Ruler of The Black Flame introdurrà i Pokémon teracristallizzati, e lo farà con il botto, ovvero con quello che ha tutta l'aria di essere un Charizard "oscuro", con teracristallizzazione di tipo buio, come propria cover card. Non è chiaro se nell'espansione vedremo altre carte con un cambio di tipo simile, ma le probabilità sono piuttosto alte. Ovviamente, la novità elettrizzerà tanto i collezionisti quanto i giocatori incalliti, poiché potrebbe inserire un ulteriore livello di complessità nella strategia del GCC Pokémon.

Il leak, inoltre, rivela che Ruler of The Black Flame arriverà il 28 luglio in Giappone e sarà venduto in pacchetti dalla capienza ancora sconosciuta (il che ci rende impossibile speculare sul "peso" dell'espansione nel gioco di carte collezionabili). I booster saranno poi venduti anche in appositi box da 30 pacchetti ciascuno.

In Italia, probabilmente, il set verrà accorpato ad altre espansioni in uscita nell'OCG in quello che sarà il secondo (o, al più, il terzo) set di espansione del TCG di Pokémon Scarlatto e Violetto, probabilmente in uscita nella seconda metà dell'anno, a fine estate.