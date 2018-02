Charlotte Katakuri, che arriverà presto nell'anime di One Piece, ha trovato un doppiatore!

I fan di One Piece che seguono la serie manga si chiedevano quando sarebbe comparso esattamente uno dei principali avversari della saga in corso. Fortunatamente, la risposta è "molto presto", dato che l'anime ha finalmente scelto un attore per doppiare quel personaggio. Stiamo parlando di

Charlotte Katakuri, il figlio più forte della famiglia di Big Mom, arriverà presto alla serie anime, e conterà un doppiatore fantastico. Quando Charlotte Katakuri verrà presentato nell'anime di One Piece, sarà infatti doppiato da Tomokazu Sugita. Sugita è più conosciuto dai fan degli anime per il suo ruolo vocale di lunga data in Gintama nei panni di Gintoki Sakata, ma ha avuto ruoli importanti in molte delle serie anime preferite dai fan, da JoJo's Bizarre Adventure e The Melancholy of Haruhi Suzumiya.

Perché dovreste essere eccitati per Katakuri? Katakuri è il secondo figlio maschio di Big Mom, ed è uno dei Tre Generali dei Dolci (insieme a Smoothie e Cracker). È estremamente forte e può persino usare il suo Haki per guardare qualche secondo nel futuro e prevedere le azioni dei suoi avversari. Il suo potere del Frutto del Diavolo è persino paragonabile a quello di Rufy, dato che il Frutto Mochi Mochi che ha ingerito permette al suo corpo di allungarsi a piacimento e di assorbire ogni tipo di attacco, mettendo i suoi avversari in difficoltà. Avendo risvegliato il suo frutto, Katakuri può estendere il suo potere all'ambiente circostante.

Katakuri gioca un ruolo importante nelle parti successive dell'arco di Whole Cake Island. In calce alla news potete trovare il post che annuncia il doppiatore del villain.